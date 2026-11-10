Furgoneta impacta contra pórtico metálico de avenida Brasil: hay tres heridos

Una furgoneta de una empresa de logística chocó violentamente contra el pórtico metálico instalado antes del puente de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre. El accidente dejó tres personas heridas y ocasionó graves daños en la estructura de protección. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el impacto ocurrió aproximadamente a las 2:47 de la tarde, cuando la unidad circulaba en dirección al sur.

El vehículo habría superado la altura máxima permitida para transitar por el puente, establecida en 2,30 metros, mientras que la furgoneta alcanzaba los tres metros. El fuerte impacto destrozó el parabrisas y desplazó el arco metálico de su posición original. De acuerdo con la información policial, el conductor no habría utilizado el cinturón de seguridad, lo que habría agravado las consecuencias del accidente.

La colisión también comprometió las bases que sostienen el pórtico, donde se observan rajaduras y fierros expuestos, además de deformaciones en la estructura metálica. Los tres ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica cercana. Algunos presentarían lesiones de consideración en la cabeza y los brazos. Vecinos de la zona señalaron que el puente había sido reparado apenas tres días antes debido a los constantes impactos de vehículos.

SEXTO ACCIDENTE DEL AÑO

Según reportes, este sería el sexto accidente de similares características registrado en lo que va del año contra la estructura de protección del puente. Asimismo, se informó que el conductor podría recibir una multa equivalente a una UIT, de aproximadamente S/5.500, por los daños ocasionados. La comisaría de Pueblo Libre realizará las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del choque.