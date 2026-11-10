Alertan sobre estafas con supuesta venta de entradas para ver al papa León XIV en Cusco

El Arzobispado del Cusco alertó a la ciudadanía sobre la venta ilegal de supuestas entradas para participar en las actividades que realizará el papa León XIV durante su visita a la ciudad. Según la denuncia, personas inescrupulosas aprovechan el entusiasmo de los fieles para ofrecer falsos pases de ingreso por montos que llegan hasta los 100 soles.

Las ofertas fraudulentas se difunden principalmente a través de Facebook y hacen referencia a supuestos boletos para ingresar a los dos escenarios donde estará el Santo Padre: la Plaza Mayor del Cusco y la explanada de Sacsayhuamán. Ante esta situación, el padre Julio Velasco, encargado de prensa y protocolos del Arzobispado, advirtió que se trata de posibles estafas, pues los accesos son gratuitos y los pases son personales e intransferibles.

Asimismo, informó que se implementará un control estricto en los ingresos a los espacios donde se desarrollarán las actividades papales. En la Plaza de Armas, alrededor de 25 voluntarios estarán encargados de verificar los códigos QR mediante sus celulares. Los asistentes deberán presentar el código, ya sea desde sus teléfonos o impreso, junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI), para comprobar que el pase les pertenece.

¡A TENER CUIDADO!

Mediante un comunicado, el Arzobispado del Cusco reiteró que no se cobra ningún monto por acceder a las actividades programadas durante la visita del papa León XIV y exhortó a la población a no realizar pagos por supuestas entradas ofrecidas en redes sociales. Además, pidió a los fieles verificar la información a través de los canales oficiales y evitar caer en engaños.