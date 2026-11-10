Alza de combustibles golpea el bolsillo de los conductores

El aumento de los precios de los combustibles continúa afectando la economía de los conductores, quienes deben gastar cada vez más para llenar los tanques de sus vehículos. Algunos usuarios señalaron que actualmente desembolsan hasta 205 soles por tanqueada, mientras que otros destinan entre 100 y 150 soles semanales únicamente para trasladarse a sus centros de trabajo.

Los conductores expresaron su preocupación por el constante incremento y señalaron que deben buscar grifos con precios más económicos para reducir sus gastos. Incluso, algunos aseguraron que recorren varios distritos para abastecerse de combustible a menor costo. Uno de los usuarios indicó que anteriormente gastaba entre 160 y 170 soles para llenar el tanque, pero ahora necesita alrededor de 205 soles, monto que le alcanza para aproximadamente 15 días.

En tanto, especialistas explicaron que las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el fin de las operaciones militares contra Irán podrían generar una reducción en los precios internacionales de los combustibles. Sin embargo, precisaron que el impacto en el mercado peruano no sería inmediato, ya que los efectos sobre productos como el diésel, la gasolina y el GLP vehicular podrían reflejarse recién en las próximas semanas o incluso meses.

FENÓMENO EL NIÑO

A este escenario se suma la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño, que podría presionar al alza los precios de los alimentos y otros bienes de consumo. El economista advirtió que este factor también amenaza con elevar el costo de vida de las familias peruanas. Mientras tanto, los conductores esperan que los combustibles reduzcan sus precios para aliviar sus gastos diarios.