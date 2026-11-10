Papa León XIV en Perú: esta será la ruta que seguirá desde el Callao hasta Palacio de Gobierno

El cierre de algunas calles de Lima ya comenzó ante la llegada del papa León XIV al Perú. El sumo pontífice aterrizará este miércoles 11 de noviembre, aproximadamente a las 5:30 p. m., en la Base Aérea del Callao, desde donde iniciará su recorrido hacia Palacio de Gobierno.

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV?

La ruta contempla el desplazamiento por la avenida Faucett hasta llegar a la avenida La Marina, en un trayecto aproximado de nueve kilómetros. Posteriormente, la comitiva avanzará por la avenida Brasil hasta la basílica María Auxiliadora, donde el papa descenderá del vehículo cerrado que lo trasladará desde el aeropuerto para abordar el papamóvil.

Desde este punto, el pontífice continuará su recorrido en el vehículo descubierto hasta la Plaza de Armas de Lima. Para facilitar su desplazamiento, se habilitarán carriles en distintos sectores del trayecto, con el objetivo de evitar las congestiones vehiculares habituales de la capital.

El despliegue de seguridad también acompañará esta ruta. Según el reporte, 37.000 efectivos policiales han sido desplegados y otros serán incorporados durante la jornada. Además, 24 unidades motorizadas escoltarán al papa León XIV durante su traslado por la capital.