Villa El Salvador: incautan media tonelada de droga en taller de muebles

La Policía Nacional incautó más de media tonelada de presunta cocaína durante un operativo realizado en un inmueble de Villa El Salvador, en Lima. El establecimiento funcionaba aparentemente como un taller de fabricación de muebles de melamina, pero era utilizado como almacén para guardar el cargamento ilícito. Durante la intervención, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) encontraron más de 500 paquetes de droga.

Hasta el lugar llegaron el ministro del Interior y el comandante general de la Policía Nacional para supervisar las diligencias. Según las primeras investigaciones, los agentes de inteligencia venían siguiendo los movimientos de un vehículo vinculado con el traslado de la sustancia ilícita. Las autoridades señalaron que el valor del cargamento decomisado superaría los 18 millones de dólares.

Durante el registro también se encontraron diversos objetos que son materia de investigación policial, entre ellos mochilas térmicas. Los investigadores manejan la hipótesis de que la droga iba a ser trasladada fuera del país por vía marítima, con México como presunto destino y posible punto de conexión hacia Estados Unidos.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades explicaron que el valor de la cocaína aumenta considerablemente conforme avanza su comercialización en los mercados internacionales. Mientras en Lima el kilo podría alcanzar los 3.000 dólares, en México llegaría a los 30.000 y en Estados Unidos a unos 35.000 dólares. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y determinar a qué organización criminal pertenecía el cargamento.