Centro de Lima: todo listo para recibir al papa León XIV

La Plaza de Armas de Lima quedó completamente cerrada al público como parte de las medidas de seguridad por la visita del papa León XIV, prevista para mañana. En el lugar se realizan los últimos preparativos y ensayos de las presentaciones artísticas que se ofrecerán para recibir al sumo pontífice durante su recorrido por el Centro Histórico de la capital.

En los alrededores de la plaza se instalaron escenarios, estructuras y pantallas LED que proyectarán diversas imágenes durante el espectáculo de bienvenida. Asimismo, se colocó un cerco perimetral que impide el ingreso de ciudadanos, mientras efectivos policiales realizan controles en los accesos para garantizar el desarrollo de las actividades programadas.

Como parte del plan de seguridad, también se dispuso la restricción del tránsito vehicular desde las 10:00 p. m. de hoy hasta el jueves 12 de noviembre. Las vías comprendidas incluyen los jirones Amazonas, Áncash, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Puno, así como otros accesos entre el jirón de la Unión, la avenida Abancay y la avenida Lampa.

SE REUNIRÁ CON KEIKO FUJIMORI

El papa León XIV llegará al Perú mañana a las 5:00 p. m. y tiene programada una visita a Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. La llegada del pontífice ha generado expectativa entre los ciudadanos, mientras las autoridades ultiman las coordinaciones para garantizar la seguridad y el desarrollo de las actividades oficiales.