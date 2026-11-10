Helicóptero de la PNP rescata a tres bañistas atrapados en un peñasco en playa Totoritas

Un helicóptero de la Policía Nacional del Perú rescató a tres bañistas que se encontraban en peligro de muerte en la playa Totoritas, ubicada en el distrito de Mala, provincia de Cañete. La emergencia se reportó el último domingo a través de una llamada a la central del 105, que alertó sobre las personas que habían tenido dificultades en el mar y terminaron refugiándose en un peñasco, donde quedaron atrapadas entre las rocas.

La Dirección de Aviación Policial desplegó de inmediato una aeronave para atender la emergencia. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron las labores de rescate debido a los fuertes vientos, el intenso oleaje y las características del terreno. Además, el helicóptero no podía aterrizar sobre el peñasco, por lo que la tripulación tuvo que realizar la operación manteniendo la aeronave suspendida a una distancia segura.

El general Olger Aguilar, jefe de la Dirección de Aviación Policial, explicó que el rescate requirió una maniobra especial debido al riesgo que representaba la cercanía de las rocas. El mecánico de la aeronave descendió hasta los patines del helicóptero para facilitar el acceso de los bañistas, quienes fueron auxiliados uno por uno y utilizaron esta estructura como una escalera para subir a la unidad aérea.

PERSONAL ESPECIALIZADO

Según informó el oficial, las tres personas se encontraban debilitadas por el esfuerzo de mantenerse sujetas a las rocas, mientras eran golpeadas y arrastradas por las olas. La intervención permitió ponerlas a salvo y evitar una tragedia. La Policía destacó la preparación de sus pilotos y personal especializado para responder a este tipo de emergencias en diferentes zonas del país.