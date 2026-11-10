Extorsionadores amenazan a balazos a mototaxista y exigen pago de cupos en San Juan de Miraflores

Dos delincuentes se hicieron pasar por pasajeros para interceptar y amenazar a un mototaxista en San Juan de Miraflores. Los sujetos le exigieron dinero a cambio de permitirle trabajar y registraron el ataque en video.

Según denunciaron los conductores de la zona, los extorsionadores cobran hasta 30 soles semanales por cada unidad. Además, advierten que quienes se niegan a pagar pueden sufrir ataques contra sus vehículos e incluso amenazas de muerte.

En las imágenes registradas por los propios criminales se observa cómo retienen al mototaxista durante el trayecto y le exigen que comunique a sus compañeros sobre el cobro de los cupos. El video termina con dos disparos, aunque la víctima no resultó herida.

Los transportistas también explicaron que los delincuentes les envían números de contacto para coordinar los pagos, que deben realizarse los sábados antes de las 6 de la tarde. Esta modalidad mantiene en constante temor a quienes trabajan en el servicio de mototaxis en el distrito.