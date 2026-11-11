¡El papa León XIV ya está en casa! El pontífice inicia su histórica visita al Perú

ERROR: Invalid media (4)

ACTUALIZACIÓN

9:30 p.m.: El sumo pontífice llegó a la Nunciatura Apostólica en Lima, donde descansará tras cumplir con sus primeras actividades oficiales en el Perú. Mañana continuará con su agenda pastoral.

9:20 p.m.: Tras culminar su discurso en el Gran Teatro Nacional, el sumo pontífice abordó un vehículo oficial para dirigirse a la Nunciatura Apostólica, bajo un estricto resguardo policial

9:10 p.m.: Durante su intervención, el sumo pontífice se refirió a diversos temas de interés social, entre ellos la salud mental y la defensa de los derechos humanos. También expresó su emoción por regresar al Perú.

8:55 p.m.:El sumo pontífice brindó su primer mensaje público tras su llegada al país, durante una actividad oficial realizada en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja.

8:30 p.m.: La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ofrece un discurso en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, durante las actividades oficiales por la visita del papa León XIV al Perú.

8:10 p.m.:Tras culminar sus actividades en Palacio de Gobierno, el sumo pontífice se viene trasladando al Gran Teatro Nacional, donde continuará con las actividades programadas.

7:58 p.m.: Tras cumplir con sus primeras actividades oficiales y reunirse con la presidenta Keiko Fujimori, el sumo pontífice se retiró de Palacio de Gobierno para continuar con las actividades programadas durante su visita pastoral al país.

7:55 p.m.: Al finalizar la presentación, el papa León XIV se acercó a los niños para saludarlos e interactuar con ellos, en un momento especial durante su primera jornada de visita al país.

7:50 p.m.: Tras casi una hora de reunión con la presidenta Keiko Fujimori, el sumo pontífice salió al Patio de Honor de Palacio de Gobierno para disfrutar de la presentación de un coro infantil, cuyos integrantes interpretaron varias canciones dedicadas a su llegada al Perú.

7:05 p.m.:Luego de la interpretación de los himnos del Vaticano y del Perú, el papa León XIV procedió a saludar a las autoridades presentes durante la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio de Gobierno.

7:00 p.m.:Como parte de la ceremonia oficial de bienvenida, se interpretó primero el himno del Vaticano y, seguidamente, el himno nacional del Perú, en honor al sumo pontífice durante su visita al Palacio de Gobierno.

6:57 p.m.: El papa León XIV descendió del papamóvil e ingresó a Palacio de Gobierno, donde fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, como parte de las actividades oficiales de su visita al Perú.

6:53 pm.: El sumo pontífice llegó a la Plaza Mayor de Lima como parte de su recorrido por el Centro Histórico, rumbo a Palacio de Gobierno.

6:35 p.m.: El sumo pontífice subió al papamóvil para acercarse y saludar a los cientos de fieles que se congregaron a lo largo de la avenida Bolivia, durante su recorrido por Lima.

6:29 p.m.: Decenas de personas se congregaron a lo largo de la avenida La Marina para saludar al papa León XIV, quien se dirige a Palacio de Gobierno

5:54 p.m.: El papa León XIV se dirige a Palacio de Gobierno a bordo de un vehículo con resguardo policial.

5:34 p.m.: El sumo pontífice descendió del avión que lo trasladó desde Argentina y pisó suelo peruano, donde fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el inicio de su visita pastoral al país.

5:33 p.m La presidenta Keiko Fujimori llega a la Fuerza Aérea del Perú N° 2

5:05 p.m. Tras su paso por Argentina, el papa León XIV regresó al Perú para iniciar una gira pastoral que contempla visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

1:40 p.m.: La Municipalidad del Callao anunció el cierre de la avenida Faucett desde las 3 p.m.

12:40 p.m.: El avión ha despegado y se espera que León XIV llegue en horas de la tarde a Lima.

12:30 p.m.: El papa León XIV se despidió de Argentina mediante su cuanta oficial de X.

12:25 p.m.: Torre de Control del aeropuerto de Ezeiza de despide del papa León XIV: "Su presencia nos conmovió el corazón y renovó nuestra fe y esperanza. Ahora nos toca ir y anunciar. Hasta siempre, santo padre"

12:20 p.m.: El papa León XIV arribó al aeropuerto de Ezeiza donde se despidió del presidente Javier Milei, y subió al avión que lo traerá de vuelta al Perú, donde la expectativa es grande entre los fieles y autoridades.

NOTA ANTERIOR:

Tras completar su visita apostólica a Argentina, el papa León XIV celebró una santa misa como último acto de su agenda en territorio argentino. Posteriormente, se dirigió al aeropuerto internacional de Ezeiza para abordar el avión que lo trasladará al Perú, donde miles de fieles esperan su llegada después de tres años.

Con este desplazamiento, el sumo pontifice continúa su recorrido apostólico por Sudamérica y se prepara para cumplir con las actividades programadas durante su visita al Perú. Mientras tanto, miles de personas aguardan su arribo para participar de los encuentros religiosos previstos y expresarle su bienvenida.