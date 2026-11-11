Diócesis de Chiclayo ultima preparativos para recibir al papa León XIV

La diócesis de Chiclayo ultima los preparativos para recibir al papa León XIV este viernes 13 de noviembre, en el marco de su visita al Perú. El vocero oficial de la jurisdicción eclesiástica, padre Jorge Luis Villegas Flores, señaló que desde hace varios meses trabajan de manera coordinada con el Gobierno Regional de Lambayeque y el Gobierno central, a través de la Cancillería, para garantizar el desarrollo de las actividades programadas.

El representante religioso indicó que los preparativos comprenden aspectos de infraestructura, seguridad y organización de los eventos. Asimismo, expresó su expectativa de que el pontífice se sienta acogido por la población chiclayana y que su visita no sea solamente un encuentro con un líder mundial, sino también una oportunidad para fortalecer la espiritualidad y los valores cristianos entre los fieles.

Villegas recordó la emoción que vivió la comunidad católica de Lambayeque cuando León XIV, entonces conocido como monseñor Robert Prevost, fue elegido sucesor de San Pedro y mencionó a la diócesis de Chiclayo en su primer discurso. Destacó que durante su permanencia en esta región mantuvo cercanía con la población y brindó ayuda a los más necesitados durante la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos naturales Yaku y El Niño.

AGENDA DEL PAPA

Finalmente, el vocero señaló que esperan que el mensaje del papa León XIV durante su visita aborde temas como la evangelización, la piedad popular y la relación entre la fe, la razón y la ciencia. También destacó el encuentro previsto en Zaña, en el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, que reunirá a representantes de distintas expresiones culturales y comunidades de Lambayeque.