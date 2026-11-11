Artista peruano crea escultura hiperrealista del papa León XIV

Una escultura hiperrealista del papa León XIV viene llamando la atención de quienes la observan debido a su parecido con el sumo pontífice. La obra fue realizada por el artista peruano Walt Wizard, quien utilizó silicona de grado médico y técnicas especializadas para reproducir los detalles del rostro y las manos.

El escultor explicó que el proceso comenzó con una etapa de investigación de aproximadamente uno o dos meses, en la que recopiló fotografías y videos del Santo Padre. También consultó a sastres que han confeccionado vestimentas papales para conocer las características de las telas y los detalles de su indumentaria.

Para establecer las proporciones de la figura, tomó como referencia una estatura aproximada de 1,75 metros. Posteriormente, elaboró una estructura inicial con arcilla natural y trabajó los detalles visibles con arcilla sintética y silicona.

Uno de los procesos más minuciosos fue la reproducción del rostro. El artista explicó que trabajó los poros, arrugas, lunares, cejas y pestañas, además de colocar el cabello uno por uno con una aguja especial. También incorporó detalles en las manos, como las venas y las tonalidades de la piel.

La confección de esta primera escultura tomó alrededor de cuatro meses y contó con la participación de diez personas. La vestimenta, la cruz y el anillo papal también fueron reproducidos para completar la representación del pontífice.

PROYECTO

Según Wal Wizard, la obra forma parte del proyecto "Perú Rostro de Fantasía", una iniciativa que busca recorrer las principales ciudades del país y presentar figuras hiperrealistas de personajes nacionales e internacionales.