Papa León XIV en su primer discurso: “Puedo decirles con profunda gratitud que regreso también a mi patria”

Durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Teatro Nacional, el papa León XIV expresó su emoción por regresar al Perú, país donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado. En su intervención, destacó el vínculo que mantiene con el pueblo peruano y la importancia que tiene esta nación en su historia personal y religiosa. “Regreso también a mi patria”, manifestó ante las autoridades y representantes de distintos sectores presentes en el recinto.

Antes de su intervención, la presidenta Keiko Fujimori ofreció un discurso de bienvenida en el que recordó los años en que Robert Prevost llegó a Chulucanas, en Piura, para desarrollar su trabajo misionero. La mandataria destacó su sencillez y cercanía con la población, que llegó a conocerlo como el “padre Roberto”. También resaltó el cariño que los peruanos sienten por el pontífice y su identificación con las tradiciones religiosas del país.

En otro momento, Fujimori hizo un llamado a la unidad nacional y sostuvo que las diferencias políticas no deben convertirse en motivos de enfrentamiento. Ante León XIV y representantes de diversas fuerzas políticas, señaló que el Perú necesita superar décadas de desconfianza y aprender a resolver sus discrepancias mediante mecanismos democráticos. “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos”, afirmó, al destacar la presencia de expresidentes y líderes políticos.

SALUDO CON KEIKO FUJIMORI

Al finalizar su intervención, la presidenta tomó ambas manos del sumo pontífice y expresó su deseo de que su visita contribuya a sanar las divisiones del país. “Que la sanación y la reconciliación sean el gran regalo de su visita. Bienvenido a su patria. Que Dios bendiga al Perú”, expresó Fujimori, quien consideró la llegada del papa como un motivo de orgullo y alegría para millones de peruanos.