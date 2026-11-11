Keiko Fujimori al papa León XIV: "Que la reconciliación sea el gran regalo de su visita al Perú"

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, la presidenta destacó la trayectoria pastoral del pontífice en el Perú y llamó a superar las divisiones.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio la bienvenida al papa León XIV durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, realizado en el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

En su intervención, la mandataria recordó la trayectoria pastoral de Robert Francis Prevost en el Perú y destacó el cariño que se ganó entre los pobladores, especialmente en Chiclayo, donde fue obispo. También mencionó que el pontífice obtuvo su Documento Nacional de Identidad peruano el 24 de agosto de 2015.

Fujimori expresó la emoción de millones de peruanos por su regreso y señaló que su visita representa un mensaje de fe, esperanza y paz. Asimismo, destacó que el Santo Padre podrá reencontrarse con las comunidades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Uno de los principales temas de su discurso fue la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional. La presidenta sostuvo que el país atraviesa divisiones y desconfianza, por lo que consideró necesario iniciar un proceso que permita superar los enfrentamientos mediante el diálogo, el debate democrático y el respeto a las instituciones.

"Tenemos el deber moral de iniciar el camino de la reconciliación nacional", manifestó. Además, señaló que este proceso no debe limitarse a un acuerdo político, sino que debe partir de la comprensión del dolor y las necesidades de los demás.

La mandataria también relacionó la reconciliación con la lucha contra la pobreza, a la que calificó de inmoral. En ese sentido, afirmó que es necesario garantizar alimentación, seguridad y educación para los niños, así como generar oportunidades para la población.

MENSAJE FINAL

Al concluir su mensaje, Fujimori expresó su deseo de que la visita del papa León XIV deje como legado un país más unido y reconciliado. "Santo Padre, que la sanación y la reconciliación sean el gran regalo de su visita que deje sembrado en nuestros corazones", expresó.