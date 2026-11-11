Papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica, su residencia durante su visita a Lima

El papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica del Perú, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, en el distrito de Jesús María, donde permanecerá alojado durante su visita a Lima. La residencia diplomática de la Santa Sede será el lugar de descanso del Sumo Pontífice entre las distintas actividades religiosas e institucionales contempladas en su agenda oficial.

El inmueble cumple una doble función: es la representación diplomática del Vaticano ante el Estado peruano y también la residencia oficial del nuncio apostólico. Durante los días de permanencia del papa en la capital, sus instalaciones estarán destinadas a recibir al líder de la Iglesia católica, en un espacio acondicionado para garantizar su descanso y seguridad.

La elección de esta sede responde a su carácter oficial y a las condiciones que ofrece para recibir al máximo representante de la Iglesia católica. Además, su ubicación en Jesús María facilita los desplazamientos hacia los diferentes puntos de Lima incluidos en el programa de actividades del pontífice.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

La llegada de León XIV también contempla un importante despliegue de seguridad en los alrededores de la Nunciatura Apostólica. Por ello, se han previsto controles especiales, restricciones al tránsito vehicular y cierres temporales de espacios públicos en las calles cercanas, mientras se mantenga el operativo de protección del sumo pontífice.