Controladora aérea dedica emotivo mensaje al papa León XIV durante su llegada al Perú

Un emotivo momento se vivió durante la llegada del papa León XIV al Perú. Una controladora aérea del aeropuerto internacional Jorge Chávez aprovechó la comunicación con la tripulación del avión para dedicarle un mensaje de bienvenida al Santo Padre.

Luego de autorizar el aterrizaje de la aeronave, la trabajadora solicitó al piloto unos segundos para transmitir sus palabras, pedido que fue aceptado por el capitán, quien confirmó que el mensaje sería escuchado por el pontífice.

"Santo Padre, desde la torre de control del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el Perú se alza hoy para recibirlo y decirle con alegría: bendito el que viene en el nombre del Señor", expresó.

En su mensaje, también manifestó el deseo de que la visita fortalezca la fe de los peruanos y que las palabras del pontífice lleguen a los corazones de la población.

"¡Bienvenido a casa, papa León XIV! Bienvenida toda la tripulación", concluyó la controladora. El piloto confirmó que el mensaje había sido escuchado y transmitió el agradecimiento del papa León XIV a la trabajadora.