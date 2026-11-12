Papa León XIV: alcalde de Lima le entrega las llaves de la ciudad y una camiseta de la selección

Esta mañana, la primera actividad que realizó el papa León XIV tras llegar a la Plaza Mayor fue un encuentro con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien le entregó las llaves de la ciudad, como muestra de reconocimiento y bienvenida.

Durante la ceremonia, las autoridades ediles también entregaron al sumo pontífice una camiseta de la selección peruana de fútbol, un gesto que el Santo Padre agradeció con una amplia sonrisa y desató la algarabía de los presentes.

ACTIVIDADES PÚBLICAS

Tras finalizar la ceremonia en la comuna metropolitana, los fieles ubicados en la Plaza Mayor expresaron su emoción ante la presencia de León XIV, quien mantiene una agenda de encuentros y actividades públicas en todo el país.

Luego el sumo pontífice se dirigió a un encuentro con los obispos en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego participará en la celebración de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Basílica Catedral de Lima.