Papa León XIV sorprende a fieles con saludo y bendición desde el balcón de la Nunciatura Apostólica

Un momento de emoción vivieron los fieles congregados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, luego de que el papa León XIV apareciera en el balcón para saludarlos y brindarles su bendición.

El Santo Padre primero se asomó a través de los vidrios de la puerta del balcón. Al reconocerlo, los asistentes comenzaron a gritar y expresar su alegría. Segundos después, salió por completo, levantó los brazos y bendijo a las personas que aguardaban su presencia. Durante el breve encuentro, el pontífice también hizo un gesto indicando que se disponía a almorzar, lo que provocó que los fieles le desearan un buen provecho.

Según el reporte desde el lugar, entre los asistentes había familias y visitantes procedentes de distintas regiones, como Tacna y Cañete, quienes llegaron hasta la Nunciatura para conocer al papa y recibir su bendición.

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Pese a que el saludo duró apenas unos segundos, los fieles permanecieron en los exteriores a la espera de una nueva aparición del pontífice. Tras este breve encuentro, León XIV continuó con su jornada de descanso y preparación para su siguiente actividad: el encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, previsto para las 6:00 p. m.