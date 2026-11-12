Fieles de Tumbes viajan a Chiclayo para participar en la misa del papa León XIV

Con emoción y entusiasmo, decenas de fieles de Tumbes se trasladaron este jueves hacia la ciudad de Chiclayo para participar en la misa que ofrecerá el papa León XIV en las Pampas de Pimentel, como parte de su visita al Perú.

Entre los viajeros se encuentra un grupo de 45 feligreses de la parroquia San Nicolás de Tolentino, quienes partieron en bus y tienen previsto pasar la madrugada en el lugar para asegurar su asistencia a la celebración religiosa.

Algunos de los participantes expresaron su alegría por la oportunidad de ver al pontífice. Una de las asistentes señaló que esta será la segunda vez que podrá presenciar una visita papal, luego de haber estado presente durante la llegada del papa Francisco en 2018.

Los fieles también manifestaron sus deseos de que la visita deje un mensaje de unidad, fraternidad y paz para el país. Asimismo, esperan que la presencia del sumo pontífice represente una bendición para Tumbes y el Perú.

RESERVA

Según indicaron los organizadores del viaje, los espacios para permanecer en las Pampas de Pimentel ya se encuentran reservados. Además, se informó que ciudadanos provenientes de Ecuador también están llegando al país para participar en las actividades programadas por el papa León XIV.