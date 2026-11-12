Fieles expresan su emoción tras encuentro con el papa León XIV en la Plaza Mayor de Lima

El papa León XIV ofreció un emotivo discurso en la Plaza Mayor de Lima, donde se congregaron miles de fieles para escucharlo durante su visita al país. En su mensaje, destacó la riqueza natural del Perú y citó versos de una canción criolla para expresar su vínculo con esta tierra.

Durante su intervención, también resaltó la importancia de construir una sociedad justa y pacífica, en la que se promueva la igualdad, se proteja a las familias y se garantice una educación orientada al desarrollo humano e intelectual de los estudiantes.

Asimismo, hizo hincapié en la dignidad del trabajo y señaló que la iniciativa privada no debe estar en contradicción con el respeto a los trabajadores. En ese sentido, llamó a las autoridades a establecer un marco legal justo que permita mantener un equilibrio entre el trabajo, el descanso y la vida familiar.

REACCIONES

Tras el discurso, los asistentes destacaron el llamado del santo padre a la unidad, la reconciliación y la paz. Entre los presentes también hubo visitantes extranjeros, como un grupo de ciudadanos colombianos que llegó al Perú para acompañar al pontífice durante sus actividades y anunció que también viajaría a Cusco.

Los fieles peruanos expresaron su emoción por recibir nuevamente a León XIV, a quien consideran un ejemplo de fe y esperanza. Algunos destacaron la importancia de seguir su mensaje, superar las divisiones y fortalecer la fraternidad entre los ciudadanos. El encuentro culminó con una interpretación de «Contigo, Perú», que acompañó el cierre de una jornada marcada por la emoción y las muestras de afecto hacia el papa León XIV.