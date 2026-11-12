Jóvenes y familias llegan al Estadio Nacional para participar en encuentro con el papa León XIV

La expectativa por el encuentro con el papa León XIV se vive en los exteriores del Estadio Nacional, donde jóvenes y familias continúan llegando para participar en esta actividad programada como parte de la visita del sumo pontífice al Perú.

Entre los asistentes se encuentran madres que esperan ver al santo padre, mientras sus hijos ya ingresaron al recinto. Una de ellas llegó desde el mediodía con la esperanza de poder saludarlo, mientras su hija participa en el encuentro junto a la parroquia San Juan de la Cruz.

También llegaron fieles desde distintas regiones. Una joven procedente de Huánuco contó que viajó para tener la oportunidad de encontrarse con el pontífice y pedirle su bendición para el pueblo peruano. Además, expresó su preocupación por la inseguridad ciudadana y pidió que sus oraciones alcancen a las familias y a las personas que atraviesan problemas de salud.

EXPECTATIVAS

Otros asistentes acudieron acompañados por sus comunidades religiosas. Es el caso de los integrantes de la parroquia María, Madre del Pueblo de Dios, quienes llegaron junto a su párroco y un grupo de jóvenes para compartir esta jornada de fe. Mientras tanto, las filas continúan formándose en los alrededores del Estadio Nacional, en medio de la emoción de quienes esperan vivir de cerca el encuentro con el papa León XIV.