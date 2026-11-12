Papa León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica y fieles esperan su salida desde el balcón

Pasadas las 8:00 p. m. de este jueves 12 de noviembre, el papa León XIV se encontraba en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, luego de participar en la vigilia con miles de jóvenes en el Estadio Nacional. El pontífice llegó a la sede diplomática en automóvil, tras culminar su encuentro con los fieles.

Tras esta multitudinaria actividad, el Santo Padre dio por concluidos sus recorridos y compromisos públicos en Lima para esta jornada. Sin embargo, varias personas permanecen en los exteriores de la Nunciatura, a la espera de que el pontífice vuelva a salir al balcón para dirigirse a los presentes.

Cena con los obispos peruanos

Como parte de las actividades previstas para el cierre del día, León XIV tuvo una cena con los integrantes de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo inicio estaba previsto para las 8:00 p. m. Tras este encuentro, permanecerá en la sede diplomática para descansar.

Este viernes 13 de noviembre, el pontífice retomará sus actividades con un viaje a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral antes de asumir el pontificado. Su vuelo hacia esta región del norte del país está previsto para las 7:40 a. m.

Fieles de distintos lugares esperan una nueva aparición del papa León XIV

Asimismo, fieles provenientes de distintos distritos de Lima y de varias regiones del país permanecen en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, con la esperanza de que el papa León XIV vuelva a aparecer en el balcón para dirigirles algunas palabras. Familias enteras se han congregado en los alrededores para verlo de cerca y expresarle su cariño.

La expectativa también se refleja en las muestras de creatividad de los asistentes. Algunas familias han diseñado sus propios polos alusivos al papa León XIV, con imágenes y mensajes dedicados al pontífice, prendas que lucen durante su espera frente a la sede diplomática.