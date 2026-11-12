Chiclayo vive una fiesta ante la próxima llegada del papa León XIV

Chiclayo vive horas de celebración y expectativa ante la llegada del papa León XIV, quien este viernes retornará a la ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral como misionero y obispo. La víspera de su arribo estuvo marcada por presentaciones musicales en el parque principal, frente a la catedral Santa María, donde cientos de personas se reunieron para disfrutar de los espectáculos y seguir las últimas novedades de la visita papal.

La emoción también se refleja en los negocios y restaurantes de la ciudad, que exhiben fotografías y carteles de bienvenida al santo padre. Algunos comerciantes ofrecen recuerdos alusivos a su visita, como cuadros tridimensionales con imágenes del pontífice, cuyo precio alcanza los 20 soles.

"MESA BENDITA"

Uno de los lugares que conserva recuerdos especiales de Robert Prevost es un restaurante cercano a la catedral, donde existe una mesa conocida como la "Mesa Bendita", que el entonces obispo solía ocupar durante sus visitas. Según los trabajadores del establecimiento, uno de sus desayunos favoritos era el tradicional frito chiclayano.

Para este viernes, se espera que alrededor de un millón de personas acudan Las Pampas de Pimentel para participar en la misa que presidirá el papa León XIV, programada para las 10:30 de la mañana. El ingreso contará con 14 accesos, además de un importante despliegue policial y personal de orientación.

De acuerdo con la información brindada durante la transmisión, el pontífice llegará a Chiclayo en un vehículo oficial y posteriormente utilizará el papamóvil para recorrer las Pampas de Pimentel y saludar a los fieles congregados a lo largo del recinto.