Coro interdiocesano acompañará al papa León XIV durante misa en la base aérea Las Palmas

El coro interdiocesano que acompañará al papa León XIV durante la misa programada para este lunes en la base aérea Las Palmas participó en la vigilia de oración realizada este jueves en el Estadio Nacional. Una de sus integrantes, María Alejandra, compartió la emoción que significó cantar durante el encuentro con miles de jóvenes y escuchar personalmente el mensaje del Santo Padre.

La integrante destacó que el pontífice invitó a los asistentes a vivir en fraternidad, mantenerse unidos y no tener miedo de expresar su fe. Asimismo, señaló que sus palabras representan un llamado a convertirse en la semilla del cambio que necesita la sociedad.

Coro interdiocesano prepara presentación para el lunes

Aunque los integrantes no pudieron adelantar las canciones que interpretarán durante la misa en Las Palmas debido a un compromiso de confidencialidad, María Alejandra recordó que durante la vigilia entonaron temas conocidos en el ámbito religioso latinoamericano, como «Alma misionera». La presentación estuvo marcada por la emoción de los integrantes, quienes incluso se abrazaron mientras cantaban.

Finalmente, la representante agradeció a los voluntarios que hicieron posible la participación del coro y resaltó el trabajo que existe detrás de estas actividades. También expresó que la experiencia fue especialmente significativa para todos los participantes, quienes compartieron la jornada con sus familias y seres queridos a través de la oración.