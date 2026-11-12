San Luis: detonan granada dentro de bus de transporte público y presunto extorsionador resulta herido

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en el distrito de San Luis, donde una granada detonó dentro de un bus de la empresa ETSAJOSA, conocida como “Los Chocolates”. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, dos sujetos habrían abordado la unidad y amenazado al conductor. Uno de ellos llevaba una bolsa en cuyo interior se encontraba el artefacto explosivo.

Durante el intento de detonación, el presunto atacante habría manipulado incorrectamente la granada, que finalmente explotó y le ocasionó lesiones en una de sus manos. Hasta el momento, es la única persona reportada como herida.

UDEX LLEGA AL LUGAR

Tras el incidente, personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Según el reporte preliminar, dentro del bus aún permanecía una bolsa con restos del artefacto y también se habría encontrado un mensaje extorsivo.

El vehículo cubría una ruta de norte a sur, conectando el centro de la ciudad con los balnearios del sur. La zona cuenta con cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes podrían contribuir a las investigaciones.