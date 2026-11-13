Callao prepara asilo de adultos mayores para recibir al papa León XIV

El asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, se prepara para recibir al papa León XIV este lunes 16 de noviembre. El alcalde informó que los trabajos de acondicionamiento presentan un avance del 95 %, con mejoras en los pisos y espacios exteriores.

León XIV apoyó al asilo durante su etapa como obispo

Cuando estuvo a cargo de la diócesis del Callao, el entonces obispo viajaba desde Chiclayo para llevar víveres a los adultos mayores. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia, nunca pudo ingresar al establecimiento. Esta visita será su primera oportunidad de conocer a los residentes y religiosas.

Alrededor de 70 adultos mayores esperan la llegada del pontífice, junto con las hermanitas y sacerdotes de la institución. Además, el alcalde anunció que le entregará las llaves de la ciudad como muestra de bienvenida y reconocimiento del pueblo chalaco.

La visita forma parte de las actividades que León XIV realizará en su retorno a Lima, antes de concluir su viaje apostólico por el Perú y partir rumbo a Roma este lunes. Para los residentes y las religiosas del asilo, el encuentro representa una ocasión especial para recibir al pontífice y agradecerle el apoyo que brindó a la institución años atrás.