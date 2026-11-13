Papa León XIV pidió quedarse para siempre en el Perú: así lo escribió en 2015

El manuscrito original con el que Robert Francis Prevost solicitó su nacionalización peruana fue presentado al público durante una exhibición de la Superintendencia Nacional de Migraciones. El documento, que forma parte del expediente que permitió al hoy papa León XIV obtener la nacionalidad peruana, fue declarado patrimonio cultural de la Nación. En sus páginas, el entonces obispo de Chiclayo detalló su trayectoria, sus años de trabajo pastoral en el país y las razones por las que quería convertirse oficialmente en peruano.

El expediente fue iniciado el 20 de febrero de 2015 y concluyó el 17 de agosto de ese mismo año con la resolución que le otorgó la nacionalidad peruana. Uno de los elementos que más llama la atención es que Prevost escribió personalmente parte de la solicitud y dejó constancia de su vínculo con el país. “Con la intención de quedarme ya por toda la vida”, escribió en el documento presentado ante las autoridades migratorias.

En la solicitud, Prevost recordó que llegó al Perú en 1985 para realizar labores misioneras en el norte del país y relató sus experiencias en Chulucanas, Piura, Trujillo y Chiclayo. También hizo referencia a los años difíciles que atravesó el país, entre ellos la violencia terrorista, la epidemia del cólera y la crisis económica. Asimismo, detalló su formación académica, desde sus estudios de Matemáticas en la Universidad Villanova hasta su formación religiosa y sus estudios de teología y derecho canónico.

UN DOCUMENTO QUE REVELA EL VÍNCULO DE PREVOST CON EL PERÚ

El encargado del Archivo Central de Migraciones, Héctor Pérez Díaz, destacó el valor histórico del expediente y explicó que el documento permite conocer detalles personales y profesionales del entonces obispo de Chiclayo. “Él menciona su desarrollo académico, él menciona cuáles han sido los estudios que ha obtenido. Asimismo, también hay una parte importante donde desea, que dice que desea continuar en el Perú por siempre”, explicó. El especialista señaló que el expediente reúne información relevante sobre la trayectoria de Prevost y su relación con la sociedad peruana.

La solicitud también deja constancia de que Prevost había regresado al Perú en 2014, después de haber ocupado responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín en Estados Unidos y Roma. En el documento explicó que, pese a sus obligaciones religiosas, siempre mantuvo el deseo de volver al país donde había desarrollado buena parte de su labor pastoral. “Desde ese entonces estoy viviendo y trabajando en el Perú con la intención de quedarme ya por toda la vida”, escribió en 2015. Para Pérez Díaz, este testimonio refleja el vínculo que el hoy pontífice había construido con el Perú mucho antes de convertirse en papa.

El expediente y otros documentos históricos pueden ser apreciados por el público en una exhibición instalada en el segundo piso del Ministerio del Interior. El ingreso es gratuito y la muestra estará disponible hasta el 24 de noviembre. Los interesados se puedes inscribir al teléfono 01 200,000 anexo 1680.

Según explicó Pérez Díaz, los visitantes podrán conocer no solo el expediente de León XIV, sino también documentos de otros personajes que obtuvieron la nacionalidad peruana y contribuyeron al desarrollo del país. “Van a poder observar el expediente del Papa, así como expedientes emblemáticos de personajes como Tomás Unger, María Reiche y demás personas que se han naturalizado peruanos”, señaló.