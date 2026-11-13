Lima soportó temperaturas de hasta 31 °C y Senamhi advierte ola de calor extremo

Lima Metropolitana registró una jornada de intenso calor, con temperaturas que alcanzaron los 31 °C en algunos sectores. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el valor más alto se reportó en la estación de Carabayllo, mientras que en Lima Oeste se llegó a 29.4 °C.

La especialista meteorológica Noelia Goicochea explicó que las altas temperaturas se presentaron en distintos puntos de la capital. Lima Este registró valores cercanos a los 30 °C al mediodía, mientras que en Lima Centro y Lima Oeste los termómetros marcaron entre 29 y 30 °C.

¿Qué temperatura se espera para el lunes?

El Senamhi emitió un aviso meteorológico de nivel rojo para toda la costa, vigente hasta el 16 de noviembre. Para la costa central se pronosticaron temperaturas de hasta 31 °C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición al calor.

Asimismo, el organismo informó que el lunes, durante la misa que celebrará el papa León XIV en la base aérea Las Palmas, en Surco, se espera brillo solar y temperaturas de entre 28 y 29 °C en Lima. Para conocer las condiciones previstas durante las actividades del pontífice, el Senamhi habilitó un apartado especial en su observatorio meteorológico.