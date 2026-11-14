Papa León XIV en Perú: conoce las calles que estarán cerradas por misa en Las Palmas

La Municipalidad de Lima dispuso el cierre temporal de importantes avenidas de Chorrillos, Barranco y Santiago de Surco debido a la misa que celebrará el papa León XIV este lunes 16 de noviembre en la base aérea de Las Palmas. La medida busca facilitar el desplazamiento de los asistentes y garantizar la seguridad durante la última ceremonia religiosa del pontífice en el país.

Las restricciones comenzarán el domingo 15 de noviembre, a partir de las 8:00 p. m., y se mantendrán hasta el lunes 16 a la misma hora. Entre las vías comprendidas figuran la Vía Expresa Sur, en el tramo entre las avenidas República de Panamá y Los Próceres, así como las avenidas Los Próceres, Guardia Civil Norte y Guardia Civil Sur.

¿Qué avenidas estarán cerradas y cuáles son las rutas alternas?

El cierre también abarcará la avenida Guardia Civil hasta el óvalo de la Curva de Villa, en Chorrillos. Asimismo, se restringirá el tránsito en la avenida Paseo de la República, desde dicho óvalo hasta la avenida Escuela Militar, y en esta última vía hasta la avenida Francisco Bolognesi, en Barranco. La medida incluye también la avenida Francisco Bolognesi hasta República de Panamá y parte de esta última vía.

Ante estas restricciones, los conductores podrán utilizar rutas alternas en ambos sentidos. De norte a sur, se recomienda circular por la avenida Paseo de la República, la bajada Armendáriz, el circuito de playas, la avenida Malecón Grau y la prolongación Huaylas. En sentido contrario, de sur a norte, podrán tomar la prolongación Huaylas, Malecón Grau, el circuito de playas, la subida Armendáriz y la avenida Paseo de la República. Se recomienda planificar los desplazamientos y tomar precauciones ante los cierres.