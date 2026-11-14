Dejan explosivo y carta amenazante en sede del Poder Judicial de Lima Este en SJL

Una caja con un artefacto explosivo y una carta amenazante fue abandonada en la sede del Poder Judicial de Lima Este, ubicada en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer dejó el paquete en la entrada del establecimiento y escapó junto a un cómplice que la esperaba en una motocicleta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:34 a. m. La mujer, que llevaba un casco, descendió del vehículo y caminó por la avenida Santa Rosa hasta llegar a la sede judicial, donde dejó la caja antes de retirarse. Horas después, cuando los trabajadores llegaron al lugar, descubrieron el contenido y dieron aviso a las autoridades.

Carta contenía amenaza de un posible atentado

En el interior del paquete se encontró un artefacto explosivo acompañado de una nota intimidatoria dirigida a especialistas y trabajadores judiciales. El mensaje advertía: «Busquen bien en los baños y oficinas porque a la próxima volamos todos». Ante esta situación, el personal tuvo que continuar sus labores de manera virtual.

Vecinos y comerciantes de la zona señalaron que no sería la primera vez que se registran amenazas contra esta institución. Según sus testimonios, hace aproximadamente un mes ya se habían presentado advertencias similares. La sede judicial tramita procesos penales relacionados con extorsión, sicariato, secuestro y organizaciones criminales. El caso quedó a cargo de la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, cuyos agentes buscan identificar a los responsables y determinar quiénes están detrás de este nuevo mensaje extorsivo.