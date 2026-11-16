Tras culminar su visita apostólica al Perú, el papa León XIV publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar su agradecimiento por la acogida recibida durante los días que permaneció en el país. El pontífice señaló que no tenía palabras para expresar su profunda gratitud por los momentos vividos en comunidad.

En su publicación, agradeció a todas las personas y comunidades que hicieron posible este viaje apostólico. Asimismo, recordó que llegó al Perú para anunciar a Cristo, pero que también se lleva el testimonio de la fe y la devoción de los peruanos, cualidades que, según expresó, siempre admiró.

El papa también invitó a los fieles a continuar unidos en la oración, pese a la distancia, y a mantener su encuentro con Jesús, a quien describió como el Camino, la Verdad y la Vida. Su mensaje estuvo acompañado de palabras de bendición dirigidas al país.

MENSAJE FINAL

“¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, fue la frase con la que León XIV concluyó su publicación, dejando un mensaje de gratitud tras una visita que estuvo marcada por multitudinarias muestras de cariño y expresiones de fe de miles de ciudadanos.