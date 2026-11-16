La visita del papa León XIV al Perú dejó una serie de mensajes que, según el historiador y especialista en derecho canónico Fernán Altuve, deben entenderse considerando el contexto de cada encuentro. Durante una entrevista, explicó que los discursos papales pueden tener un carácter general o estar dirigidos a las necesidades particulares de una comunidad. En ese sentido, consideró que las intervenciones del pontífice ofrecieron una visión amplia de la realidad peruana.

Altuve también destacó el enfoque social de León XIV y su llamado a encontrar un equilibrio entre la solidaridad, la iniciativa privada y el respeto por los valores tradicionales. Asimismo, resaltó sus mensajes sobre la familia, el compromiso con los hijos y la responsabilidad de construir un hogar. A su juicio, el pontífice transmitió estas ideas con un lenguaje cuidadoso, pero sin dejar de ser contundente.

Respecto a sus intervenciones ante las autoridades, el historiador sostuvo que el papa evitó realizar señalamientos políticos específicos. Explicó que sus referencias a los momentos difíciles que atravesó el país deben entenderse como un llamado general a tratar los acontecimientos del pasado con justicia y sensibilidad, promoviendo la concordia y el respeto frente a las diferencias.

VÍNCULO PERSONAL

Finalmente, Altuve resaltó el vínculo personal de León XIV con el Perú, especialmente por su trayectoria misionera en el país y su experiencia pastoral en Chiclayo y el Callao. También destacó su formación académica y capacidad de gestión como aspectos importantes de su trayectoria. La visita, señaló, permitió que los peruanos se sintieran unidos alrededor de la figura del pontífice, aunque expresó que espera que ese sentimiento de fraternidad pueda mantenerse más allá de su partida.