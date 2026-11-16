Desde la víspera, cientos de fieles comenzaron a congregarse en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para conseguir un lugar en la última misa del papa León XIV en Lima. Algunas familias llegaron desde la noche anterior y permanecieron en los alrededores con sillas y cartones, mientras esperaban el horario de ingreso previsto para las 10:00 p. m. del domingo. Los asistentes buscaban ubicarse lo más cerca posible del santo padre durante su despedida del país.

La expectativa reunió a personas de diferentes puntos de Lima y otras regiones. Entre los asistentes había familias, jóvenes y grupos religiosos que aguardaron durante varias horas para participar en la celebración eucarística. Algunos llegaron desde Chorrillos y otros acudieron acompañados de familiares y amigos. Pese al cansancio y la prolongada espera, los fieles manifestaron su emoción y señalaron que su principal motivación era escuchar la misa y tener la oportunidad de ver al pontífice.

Sin embargo, la espera también estuvo marcada por momentos de desorden y reclamos debido a problemas en la organización de las filas. Algunos asistentes denunciaron que otras personas se infiltraban y que se habilitaban nuevas colas sin una orientación clara. Además, señalaron que hubo empujones y falta de apoyo para quienes acudieron con bebés y adultos mayores. La situación generó malestar entre los presentes, aunque efectivos policiales intervinieron para controlar a los asistentes y mantener el orden.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Ante la gran cantidad de personas que acudieron a la última misa de León XIV, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso un servicio adicional de buses para facilitar el traslado de los fieles desde la Vía Expresa Sur hacia la Base Aérea Las Palmas. Según el reporte televisivo, alrededor de un millón y medio de personas se congregaron en los alrededores del recinto para participar en esta celebración, que marcó el cierre de la visita apostólica del papa al Perú.