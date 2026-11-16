La despedida del papa León XIV estuvo marcada por la emoción y las muestras de fe de miles de personas que acudieron a la Base Aérea Las Palmas y sus alrededores para participar en su última jornada en Lima. Pese al intenso calor y las largas horas de espera, numerosos fieles permanecieron en las calles con la esperanza de verlo por última vez. Quienes no consiguieron ingresar a la misa esperaron su recorrido para recibir su bendición y expresarle su cariño.

Entre las historias que marcaron la jornada estuvo la de doña María, quien acudió con una fotografía de su esposo Teodoro, fallecido meses atrás. La mujer contó que su pareja había expresado el deseo de recuperarse para conocer al pontífice, pero no logró cumplirlo. Por ello, decidió llevar su retrato como una forma de hacerlo presente durante este encuentro. Ambos compartieron 50 años de vida y, según relató, continúa llevando su fotografía a los lugares que visita.

Otro testimonio fue el de Mariano, natural de Chulucanas, Piura, quien conoció al entonces padre Roberto durante su labor pastoral en esa localidad, entre 1980 y 1983. El hombre recordó la sencillez y cercanía del religioso, quien visitaba a las familias y colaboraba con los pobladores durante situaciones difíciles, incluso llevando víveres y medicinas. Además, mostró fotografías de aquella época como recuerdo de los años en que compartieron momentos con el actual papa León XIV.

LÁGRIMAS Y SONRISAS

La fe también estuvo presente entre adultos mayores y personas que, por motivos de salud, no pudieron ingresar al recinto donde se celebró la misa. Una de las asistentes contó que atravesaba problemas de salud y que su hija le recomendó no ingresar, pero decidió acercarse para ver al pontífice y recibir su bendición. Así, entre lágrimas, sonrisas y expresiones de gratitud, los fieles despidieron al santo padre, llevando consigo recuerdos y experiencias que marcaron su visita al Perú.