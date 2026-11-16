Tres adolescentes murieron ahogados este lunes en la playa Llanavilla, ubicada a la altura del kilómetro 23,5 de la Panamericana Sur, en el distrito de Villa El Salvador. El hecho ocurrió alrededor de la 1:40 de la tarde, cuando los jóvenes, de entre 15 y 16 años, ingresaron al mar para bañarse y fueron arrastrados por la corriente.

Según el testimonio de un pescador de la zona, los menores se encontraban en un sector peligroso cuando comenzaron a pedir auxilio levantando las manos. El hombre ingresó al mar para intentar rescatarlos, pero dos de ellos ya habían sido arrastrados por las olas. El tercer adolescente fue auxiliado, aunque posteriormente también falleció.

Una de las familias informó que todavía no había logrado recuperar el cuerpo de uno de los menores. La madre del adolescente pidió a las autoridades que continúen con las labores de búsqueda para poder despedirse de su hijo. En tanto, personal del Ministerio Público llegó al lugar durante la noche para realizar las diligencias correspondientes y verificar las identidades de las víctimas junto con sus familiares.

REPORTE DEL HOSPITAL DE EMERGENCIA

El Hospital de Emergencias reportó el ingreso de siete personas por ahogamiento durante la tarde, de las cuales cuatro fallecieron. Entre las víctimas se encuentra otro menor de 14 años, por lo que el balance reportado asciende a cuatro adolescentes fallecidos y siete personas afectadas. Durante la cobertura, tampoco se observaron señales preventivas ni personal permanente de salvataje en la playa Llanavilla.