Un trabajador de un establecimiento de lavado de vehículos fue asesinado a balazos en la zona de Caledonia, en el distrito de Chorrillos. La víctima tenía 21 años y era de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los vecinos, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal llegaron hasta los exteriores de una vivienda y realizaron varios disparos hacia el interior del inmueble, donde se encontraba el joven.

La Policía ya identificó a la víctima y viene investigando las circunstancias del crimen. No se descarta que el ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis aún debe ser esclarecida por las autoridades.

HECHO OCURRIÓ CERCA DE COMISARÍA

Según los vecinos, el joven acudía de manera esporádica al lugar para lavar vehículos. La zona también funciona como estacionamiento. El hecho ocurrió a pocos minutos de la comisaría de San Genaro.