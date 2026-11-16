La Junta Nacional de Justicia (JNJ) volverá a intentar elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), luego de que el primer concurso de selección quedara desierto. En esta nueva convocatoria, dos postulantes continúan en carrera para ocupar el cargo que dejará Bernardo Pachas. La persona seleccionada asumirá sus funciones a fines de diciembre.

Los candidatos son José Pérez Duarte y Carlos Loyola, quien también participó en el proceso anterior. Al respecto, la analista política Jennifer Infantas señaló que el próximo titular de la ONPE deberá contar con experiencia y conocimiento del sistema electoral, así como capacidad de liderazgo para afrontar los próximos procesos electorales y conformar un equipo de trabajo que garantice el funcionamiento de la institución.

En el caso de Carlos Loyola, la especialista recordó que la Contraloría detectó presuntos pagos irregulares por más de 100 mil soles, monto que posteriormente tuvo que devolver. Infantas consideró que estos antecedentes también deben ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia durante el proceso de selección. Asimismo, sostuvo que la nueva gestión deberá impulsar una reorganización de la ONPE y revisar la continuidad de sus funcionarios y directivos.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Finalmente, el nuevo jefe de la ONPE tendrá entre sus principales desafíos establecer un plan de trabajo para los próximos años y fortalecer los equipos de la institución. Sin embargo, debido a que asumirá el cargo a fines de diciembre, no estará a cargo de las actuales elecciones regionales y municipales, cuya segunda vuelta está programada para el próximo 6 de diciembre.