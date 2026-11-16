Un niño de seis años perdió la vida luego de que la estructura metálica de un columpio cayera sobre él en un parque de la asociación Paraíso, ubicada en Santa Clara, distrito de Ate. Según el reporte de 24 Horas, el menor se encontraba jugando con otros niños del vecindario cuando ocurrió el accidente. La familia lo trasladó de emergencia a un establecimiento de salud, donde recibió la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el medio, el juego infantil presentaba un evidente estado de deterioro, con bases metálicas oxidadas y una estructura desprendida del suelo. Además, se observó que el área donde se encontraba instalado tenía el piso húmedo. Tras el accidente, el parque fue cerrado temporalmente con cintas de seguridad para impedir el ingreso de los vecinos.

El padre del menor expresó su profundo dolor por lo sucedido y cuestionó las condiciones en las que se encontraban los juegos recreativos destinados a los niños. Asimismo, pidió que las autoridades municipales supervisen estos espacios públicos para evitar que otras familias atraviesen una situación similar. La familia también señaló que tenía planes y regalos preparados para su hijo por las próximas celebraciones navideñas.

APOYO A LOS FAMILIARES

Por su parte, la Municipalidad de Ate informó que brindó apoyo a los familiares a través de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna), incluyendo la ayuda para los gastos funerarios debido a su situación económica. Sin embargo, el caso generó cuestionamientos sobre la falta de mantenimiento y fiscalización de los parques del distrito. Durante el informe periodístico también se solicitó la intervención de la Contraloría para revisar las condiciones de estos espacios públicos.