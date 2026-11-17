El accidente ocurrió cuando la familia se dirigía a almorzar. Los afectados presentan lesiones en la columna cervical y solicitan al municipio apoyo médico y psicológico, especialmente para el menor de edad. Tres integrantes de una familia resultaron heridos luego de que un árbol cayera sobre el vehículo en el que se desplazaban por una calle del distrito de La Victoria. El accidente ocurrió un domingo, cuando se dirigían a almorzar.

La caída del árbol destruyó gran parte del techo del automóvil y dejó a sus ocupantes atrapados. Según relató el conductor, el impacto fue muy fuerte y las ramas cubrieron por completo el vehículo. Su mayor preocupación fue su hijo, quien viajaba en el asiento posterior y pedía ayuda desesperadamente.

El padre contó que, con apoyo de los vecinos, lograron abrir una de las puertas para rescatar al menor y permitir que su esposa también pudiera salir. Él tuvo que abandonar el vehículo por el lado del conductor, debido a que las ramas bloqueaban su salida. Los tres ocupantes presentan lesiones en la columna cervical y reciben atención médica. El menor se encuentra en terapia física y, según sus padres, también está afectado emocionalmente por la experiencia.

NO HAY RESPUESTA

La familia señaló que, pese a que transcurrió una semana y media desde el accidente, todavía no recibe una respuesta concreta de las autoridades. Indicaron que acudieron al municipio de La Victoria para solicitar apoyo, pero únicamente les entregaron un formulario para presentar su pedido. Por ello, solicitaron que la municipalidad se comunique con ellos y les brinde asistencia, especialmente al menor, quien requiere apoyo psicológico.