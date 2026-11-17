La situación judicial de Adrián Viallar, investigado por el atropello y fuga que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, será evaluada en dos audiencias programadas para mañana. La primera está prevista para las 8:10 a. m. y abordará el pedido de cese de la prisión preventiva presentado por su defensa. Posteriormente, se verá la solicitud para ampliar esta medida por nueve meses.

Gino Marzano, hermano de la víctima, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el investigado recupere su libertad. Cuestionó los argumentos de la defensa, que habría presentado una evaluación psicológica para sustentar que Viard se encontraba en buen estado antes del accidente y que posteriormente habría presentado un estado de letargo.

El familiar también recordó que, según su versión, las imágenes del caso mostrarían que, después de atropellar a su hermana, el investigado se retiró del lugar, se cambió de ropa y se duchó. Por ello, considera que existen elementos suficientes para que el Poder Judicial rechace el pedido de cese de la prisión preventiva.

INFORME PSIQUIATRA

Asimismo, manifestó su inquietud por el informe presentado por un psiquiatra que, según indicó, estaría siendo investigado por presunta mala conducta profesional. La familia pidió que el proceso se desarrolle sin irregularidades y que se tome una decisión que garantice la continuidad de la investigación.