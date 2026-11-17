Una familia fue víctima de un robo en su vivienda, ubicada en la asociación de vivienda José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo. Los delincuentes violentaron la puerta de ingreso del inmueble, situado en un segundo piso, y se llevaron equipos electrónicos, dinero en efectivo, perfumes y otros objetos personales. El valor de lo sustraído supera los 40 mil soles, según estimó la propietaria.

Janet Jiménez, dueña de la vivienda, contó que los sujetos se llevaron un televisor de 65 pulgadas, una consola PlayStation, una computadora portátil y diversos artículos. También sustrajeron mercadería de su esposo, quien se dedica a la comercialización de perfumes árabes y de diseñador. Los productos habían sido almacenados para una campaña de ventas por Navidad.

La mujer relató que se encontraba descansando en una habitación junto a su hija de un año y medio cuando ocurrió el asalto. Según explicó, los delincuentes no ingresaron a ese ambiente, posiblemente porque escucharon música infantil y creyeron que había personas en el interior. Sin embargo, revisaron otros espacios de la casa y hasta buscaron dinero que la familia había guardado en el armario de la menor.

FAMILIA PRESENTÓ DENUNCIA

Tras el robo, la familia presentó una denuncia en la comisaría de José Gálvez y solicitó apoyo policial para identificar a los responsables. Jiménez cuestionó la demora en la atención de su llamado y señaló que recién se coordinaron las diligencias para revisar las cámaras de seguridad de los vecinos y del municipio. Una de las grabaciones habría registrado un vehículo gris sospechoso que circulaba por la zona, cuya relación con el asalto deberá ser determinada por la Policía Nacional.