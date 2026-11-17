Agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos capturaron a cuatro delincuentes que asaltaron y golpearon brutalmente a un joven de 22 años. El ataque se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada del último sábado en la plaza cívica de Pro, donde los sujetos interceptaron al transeúnte para robarle su teléfono celular y sus zapatillas. Durante el atraco, los agresores le propinaron puñetazos y patadas en el rostro, provocándole un corte en la ceja y una severa inflamación en el pómulo.

La rápida intervención municipal fue posible gracias a que las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona registraron cada movimiento de la banda. Tras alertar de inmediato a las unidades de patrullaje, los serenos lograron reducir a los cuatro implicados y trasladarlos a la comisaría de Pro para las investigaciones correspondientes. De forma paralela, paramédicos de la unidad municipal "Pegaso", en coordinación con los servicios de emergencia, brindaron los primeros auxilios al joven herido y lo evacuaron a un centro de salud para recibir atención médica.

Ante la reincidencia de este tipo de delitos, el gerente de Seguridad Ciudadana exhortó a las autoridades judiciales a aplicar sanciones más severas contra los delincuentes juveniles que actúan con extrema violencia. Asimismo, destacó que durante la gestión del alcalde Felipe Castillo Oliva se ha logrado intervenir a 1.875 sospechosos en flagrancia delictiva bajo la figura del arresto ciudadano. No obstante, advirtió que entre el 80 % y el 90 % de estos detenidos recuperan rápidamente su libertad y vuelven a delinquir en las calles del distrito.

REGISTRO DIGITAL DETALLADO

Como medida preventiva, la comuna ha implementado un registro digital detallado que incluye fotografías, nombres, edades y antecedentes de todos los intervenidos, con el fin de apoyar las investigaciones y facilitar que los vecinos reconozcan a sus agresores. Además, las autoridades anunciaron que próximamente integrarán tecnología de inteligencia artificial en sus cámaras de seguridad para ejecutar reconocimiento facial automatizado, lo que permitirá emitir alertas tempranas a la central de monitoreo apenas se detecte a un reincidente en la vía pública.