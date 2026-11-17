Un clima de constante zozobra e inseguridad viven los residentes del cruce de las avenidas Los Olivos y Perú, en el distrito de San Martín de Porres. Según denunciaron ante las cámaras, grupos de ciudadanos extranjeros se congregan diariamente en la zona para consumir bebidas alcohólicas, organizar fiestas con música a alto volumen desde vehículos equipados con parlantes y protagonizar violentas grescas con armas blancas. Los vecinos indicaron que estos disturbios se intensifican de jueves a domingo desde la medianoche hasta el amanecer, impidiendo el descanso de las familias que deben trabajar o estudiar.

El principal foco de este problema sería una licorería ubicada en la esquina que opera ininterrumpidamente las 24 horas del día, pese a encontrarse peligrosamente cerca de una estación de combustible. Los moradores aseguraron haber presentado memoriales firmados ante la Municipalidad de San Martín de Porres solicitando la revocatoria de la licencia y el cierre definitivo del local, pero hasta la fecha no han recibido respuesta ni fiscalización efectiva. A ello se suma el temor de enfrentar directamente a los sujetos, quienes llegan en motocicletas, exhiben cuchillos para intimidar a los transeúntes y realizan carreras ilegales en la vía pública.

La situación ha comenzado a afectar gravemente el bienestar y la salud de los menores del sector. Una madre de familia relató que sus hijos pierden clases los lunes debido a que no logran conciliar el sueño sino hasta altas horas de la madrugada por el ruido ensordecedor, mientras que otra vecina advirtió sobre el impacto que estos escándalos provocan en su hija con autismo. Además, los denunciantes señalaron el deterioro de la salubridad en el vecindario, ya que los asistentes a estas reuniones utilizan las calles como urinarios públicos ante la falta de control.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Frente a la inacción municipal y la escasa presencia de la Policía Nacional —que, según afirman, rara vez acude a los llamados de emergencia—, los residentes demandaron una intervención urgente del alcalde distrital y de las fuerzas del orden. Asimismo, pusieron a disposición de las autoridades registros audiovisuales donde se evidencia tanto el consumo de alcohol en la vía pública como las amenazas con armas blancas, con la esperanza de que se restablezca el principio de autoridad y la tranquilidad en esta zona residencial.