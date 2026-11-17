Un nuevo ataque contra el transporte público terminó con la vida de un conductor de la empresa Los Mandarinos, quien fue acribillado en el paradero conocido como Testigo de Jehová, en Jicamarca. El crimen sería parte de una serie de atentados contra esta compañía, que denuncia ser víctima de extorsionadores.

Víctor Silva, gerente de la empresa, expresó su indignación y señaló que este es el cuarto ataque que sufren en lo que va del año. Asimismo, cuestionó la falta de resultados de las autoridades frente a las amenazas y agresiones que afectan a sus trabajadores.

ANUNCIAN MEDIDAS

El representante anunció que se emitió un comunicado y que coordinará con los conductores las medidas que adoptarán tras el asesinato. También pidió una intervención urgente del Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Silva reclamó que las instituciones competentes coordinen acciones para identificar y sancionar a los responsables. Mientras tanto, los trabajadores de la empresa se encontraban reunidos para velar al conductor fallecido.