Un grave hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), donde un conductor que, según el examen de dosaje etílico, se encontraba en estado de ebriedad, atropelló a un mototaxista de 37 años y a su hermano, un ciclista de 25 años. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad y ha generado indignación entre los familiares de las víctimas.

Según el testimonio del joven ciclista, inicialmente fue embestido por un automóvil conducido por una mujer cuando se desplazaba por la avenida Pasaje Los Delirios. Tras el impacto, el acompañante de la conductora, identificado como Jonathan Mogrovejo, habría descendido del vehículo para agredirlo y reclamarle por los daños ocasionados al parabrisas, sin brindarle asistencia médica.

Posteriormente, el hermano del joven llegó al lugar a bordo de su mototaxi para auxiliarlo y trasladarlo a un hospital. Sin embargo, cuando ambos se desplazaban por la zona, el automóvil conducido por Mogrovejo los habría perseguido y embestido a alta velocidad, arrastrando la unidad desde la cuadra 15 hasta la 16 de la avenida Las Flores. El mototaxista permanece en UCI y presenta lesiones de gravedad, entre ellas fracturas en la clavícula y las costillas, además de daños que comprometerían sus pulmones.

EXIGEN MÁXIMA PENA

Los familiares y amigos de las víctimas exigen que el caso sea investigado como un presunto intento de homicidio y no únicamente como un accidente de tránsito. Asimismo, señalaron que el investigado registraría antecedentes por otros incidentes vehiculares, entre ellos casos reportados en 2013, 2019 y 2020. La familia también cuestionó la actuación policial en la comisaría de Santa Elizabeth y pidió a las autoridades que se determinen las responsabilidades correspondientes.