La empresa Pow Sang Sonido y Luces se pronunció sobre las fallas registradas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, donde estuvo a cargo de proporcionar los equipos de sonido y las pantallas. Aunque rechazó brindar declaraciones a la prensa, remitió un comunicado en el que explicó las responsabilidades que asumió durante la celebración religiosa.

En el documento, la compañía precisó que los equipos instalados dependían de un suministro eléctrico proporcionado por una segunda empresa, identificada como Facogem Industrial, que tenía a su cargo el abastecimiento de energía mediante equipos electrógenos. De esta manera, deslindó responsabilidades respecto a este servicio durante la ceremonia.

Asimismo, Pow Sang Sonido y Luces anunció que presentará un informe técnico acompañado de los registros correspondientes para sustentar su posición y explicar lo sucedido. La empresa indicó que este documento será ingresado a primera hora del día siguiente ante las instancias correspondientes.

SOLICITARÁ PERITAJE

Finalmente, la compañía informó que solicitará un peritaje sobre los inconvenientes registrados durante la misa en Las Palmas. Con esta evaluación técnica, busca esclarecer las causas de las fallas y determinar las responsabilidades de las empresas involucradas en la prestación de los servicios durante la visita del sumo pontífice.