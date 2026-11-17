Lo que comenzó como una medida para combatir la delincuencia terminó convirtiéndose en una pesadilla para dos familias del asentamiento humano Santiago Apóstol, en Comas. En 2024, los propietarios de dos viviendas instalaron cámaras de seguridad para registrar los constantes robos en la zona, pero terminaron siendo víctimas de ataques a balazos.

Según las investigaciones, los inmuebles se encontraban cerca de un presunto búnker de Los Injertos del Cono Norte, organización criminal que en ese entonces habría operado bajo el control de Yojairo Arancibia, señalado como uno de sus principales integrantes.

Los hechos ocurrieron en mayo y junio de 2024. El primer atentado habría sido perpetrado por un sujeto conocido como alias “Zorrito”, mientras que en el segundo la Fiscalía investigó la presunta participación directa de Arancibia.

De acuerdo con la investigación policial, durante los ataques se utilizó un arma Glock modificada, con un cargador de 30 cartuchos y capacidad de disparar en ráfaga. La potencia del armamento llevó a que el caso fuera procesado como homicidio calificado en grado de tentativa.

PROCESO

Sin embargo, en primera instancia, el Poder Judicial absolvió a Yojairo Arancibia Sevillano y responsabilizó a Luis Escalante Zorrilla, alias “Zorrito”, considerado su presunto brazo armado. Según la información del proceso, el colegiado consideró que no existían pruebas periféricas suficientes para corroborar la participación de Arancibia en el segundo ataque. La ausencia de una prueba científica, como una pericia antropológica, también fue parte de los elementos señalados en el caso.