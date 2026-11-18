Este miércoles en horas de la madrugada, un grupo de integrantes de la Federación de Estudiantes (FEPUC) bloquearon distintos accesos del campus universitario, ubicado en el distrito de San Miguel.

Los estudiantes cuestionan el presunto incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades universitarias el pasado 21 de mayo. Entre sus principales reclamos figuran la apertura de procesos disciplinarios contra nueve alumnos y la falta de representación estudiantil.

FEPUC CUESTIONA PROCESOS DISCIPLINARIOS

En declaraciones a RPP, Consuelo Escobar, vicepresidenta de la FEPUC sostuvo que la decisión de protestar se produjo luego de que la universidad notificara procedimientos disciplinarios contra nueve estudiantes.

"Dejamos de asistir en el momento en el que se notificaron los procesos disciplinarios, porque no se puede con una mano dialogar con las autoridades y con otra mano esperar a las sanciones que nos vengan encima; y por eso estamos exigiendo a las autoridades que podamos retomar este espacio de participación para la construcción del sistema de pensiones, pero que sea democrático", manifestó.

RECTORADO DE LA PUCP RECHAZA PROTESTA

El Rectorado de la PUCP rechazó el bloqueo de cinco de las diez puertas del campus, pero aseguró que las actividades académicas y administrativas continúan con normalidad. Asimismo, aclaró que la reforma del sistema de pensiones fue suspendida y que durante el 2027 se mantendrán las nueve escalas de pago vigentes, sin aplicar nuevos incrementos.

Sobre los procesos disciplinarios contra nueve estudiantes, la universidad indicó que estos responden a evaluaciones autónomas y garantizó el derecho a la defensa y apelación. Finalmente, reiteró su disposición al diálogo con los representantes estudiantiles y recordó que mantiene habilitado un mecanismo de justicia restaurativa.