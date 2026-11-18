El calor se intensifica en Lima Metropolitana. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las temperaturas podrían alcanzar entre 35 y 36 grados centígrados durante los próximos días, especialmente en los distritos de Lima Norte y Lima Este.

La vocera del Senamhi, informó que desde el último fin de semana se registra un incremento de las temperaturas, acompañado de intenso brillo solar y elevados índices de radiación ultravioleta. Incluso durante las noches se vienen reportando temperaturas mínimas de hasta 25 grados Celsius en sectores de Lima Oeste, una condición poco habitual para noviembre. Según la especialista, estos registros también han marcado un récord de temperatura máxima para este mes.

Entre los distritos que podrían experimentar mayor intensidad de calor figuran Puente Piedra y Carabayllo, en Lima Norte; así como San Juan de Lurigancho, La Molina y Santa Anita, en Lima Este. Ante este panorama, el Senamhi recomendó utilizar sombreros de ala ancha, bloqueador solar y lentes de protección. También aconsejó vestir prendas ligeras de algodón y evitar la exposición directa al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando se registran las temperaturas más elevadas.

VIENTOS

Por otro lado, la especialista indicó que durante los próximos tres días se espera un incremento de la velocidad del viento en la costa centro y sur. Asimismo, no se descarta la presencia de lloviznas y algunas precipitaciones en los distritos cercanos al litoral.