Las fallas tecnológicas y los ciberataques registrados en distintos países han encendido las alertas sobre la seguridad digital. Según el especialista en derecho digital Erick Iriarte, existen cuatro factores que explican este escenario: equipos tecnológicos obsoletos, ciberataques con fines terroristas, intrusiones para obtener dinero y ataques mediante fuerza bruta.

Sin embargo, advirtió que la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento transversal que está acelerando estos riesgos, pues permite identificar vulnerabilidades que durante años permanecieron sin ser detectadas.

Como ejemplos, mencionó los problemas registrados en sistemas tecnológicos de Estados Unidos y Francia, así como los ataques informáticos contra plataformas financieras. Explicó que, en algunos casos, las fallas están relacionadas con equipos antiguos que no cuentan con las actualizaciones necesarias.

PREVENCIÓN

Iriarte indicó que estas vulnerabilidades también pueden corregirse mediante parches de seguridad y evaluaciones preventivas. No obstante, advirtió que las organizaciones deben anticiparse a los ciberdelincuentes y fortalecer sus sistemas antes de que las brechas sean aprovechadas.

Sobre la situación del Perú, el especialista manifestó su preocupación por la falta de una política nacional articulada de ciberseguridad y de una estrategia clara frente al avance de la inteligencia artificial.