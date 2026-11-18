A casi una semana de haber sido atropellada por su expareja en su centro de trabajo, Medalit Ecan Paravicini continúa luchando por su vida. La joven trabajadora de un grifo permanece en la unidad de cuidados intensivos y necesita varias intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones.

Según sus familiares, la víctima habría sido atacada luego de decidir terminar la relación sentimental, una decisión que su expareja no habría aceptado. Su diagnóstico incluye fracturas en la pelvis y las caderas, lesiones en el peroné y quemaduras de segundo y tercer grado. Además, los médicos evalúan posibles daños en los ligamentos y la necesidad de realizar injertos de piel. Inicialmente se contemplaban alrededor de cuatro operaciones, pero el número podría aumentar tras nuevas evaluaciones.

La familia atraviesa una difícil situación económica. Recién se habría activado el Seguro Integral de Salud (SIS), por lo que los parientes tuvieron que asumir inicialmente los gastos de materiales y otros requerimientos médicos. Ante esta situación, vienen organizando actividades para recaudar fondos y cubrir los costos de las intervenciones. También solicitan donantes de sangre para continuar con la atención de la joven.

TEMEN QUE AGRESOR QUEDE LIBRE

La hermana de Medalit pidió que el presunto agresor no sea puesto en libertad, pues teme que pueda volver a atentar contra su vida o la de sus familiares. Además, reveló que anteriormente su padre habría recibido amenazas relacionadas con un dinero que, según el agresor, debía ser devuelto.